Пентагон назвал имя первого погибшего в борьбе с ИГИЛ американского солдата
Пентагон назвал имя военнослужащего, погибшего во время операции по освобождению заложников неподалеку от города Хавиджа в Ираке.
Это 39-летний мастер-сержант Джошуа Л. Уилер (Master Sgt. Joshua L. Wheeler) из города Роланд, штат Оклахома, передает Lenta.ru со ссылкой на Military.com.
Как говорится в заявлении, он скончался после боя в провинции Киркук от ранений, "полученных в результате применения неприятелем стрелкового оружия".
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Известно, что он служил в командовании специальных операций сухопутных сил в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина. Кроме того, сообщается, что в бою возле Хавиджи ранены четыре курдских спецназовца.
Со стороны «Исламского государства» (ИГ) погибли около 20 боевиков, пять попали в плен. Кроме того, американцы и курды захватили ценные разведданные.
Ранее УНИАН сообщал, что американский военный был убит во время операции по спасению десятков заложников в Ираке. Это первые боевые потери США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».