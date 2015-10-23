Пентагон назвал имя первого погибшего в борьбе с ИГИЛ американского солдата

Это 39-летний мастер-сержант Джошуа Л. Уилер (Master Sgt. Joshua L. Wheeler) из города Роланд, штат Оклахома, передает Lenta.ru со ссылкой на Military.com.

Как говорится в заявлении, он скончался после боя в провинции Киркук от ранений, "полученных в результате применения неприятелем стрелкового оружия".

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Известно, что он служил в командовании специальных операций сухопутных сил в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина. Кроме того, сообщается, что в бою возле Хавиджи ранены четыре курдских спецназовца.

Со стороны «Исламского государства» (ИГ) погибли около 20 боевиков, пять попали в плен. Кроме того, американцы и курды захватили ценные разведданные.

Ранее УНИАН сообщал, что американский военный был убит во время операции по спасению десятков заложников в Ираке. Это первые боевые потери США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».