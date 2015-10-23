США из-за санкций против РФ придумали схему покупок российских военных вертолетов для Афганистана – СМИ

Об этом говорится в журналистском расследовании словацкого издания Aktuality, передает "ЕвроПравда".

В материале словацкого журналиста Яна Кучака указывается, что сделки были проведены при помощи словацкой компании Air Transport Europe (АТЕ).

Как удалось установить изданию, в свое время компания АТЕ принимала участие в соглашении по модернизации вертолетов для Афганистана на сумму более 95 миллионов долларов. Эти сделка вызвала очень большие сомнения относительно ее прозрачности и легальности.

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"Все началось с того, что американское министерство обороны решило приобрести для вооружения армий Афганистана и Ирака именно российские военные вертолеты, ведь иракские и афганские военные лучше знакомы именно с советскими военными технологиями", - пишет Кучак.

Проблема заключалась в том, что компания "Рособоронэкспорт" подпадает под действие санкций относительно поставок оружия. Американское ведомство нашло выход из ситуации.

Была разработана схема, по которой ряд посредников закупали "гражданские вертолеты", которые затем превращались в военные на специальных площадках в ОАЭ.

В целом в течение нескольких лет США потратили на приобретение российских вертолетов по этой схеме более полумиллиарда долларов.

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Частью этой схемы была компания АТЕ, учредителем которой является почетный консул Украины в Словакии Петр Токач.

Кроме того, как установило издание, к этой схеме также причастен и экс-глава "Укроборонэкспорта" Сергей Бондарчук, которого Украина объявила в розыск.