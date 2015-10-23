Олланд пообещал установить причины масштабного ДТП во Франции
12:17, 23 октября 2015Мир
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Президент Франци Франсуа Олланд пообещал установить причины ДТП на юго-западе страны.
REUTERS
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», 42 человека погибли в результате лобового столкновения автобуса и грузовика.
По некоторым данным, большинство погибших – люди пожилого возраста. Они направлялись на экскурсию на юг страны. Всего в автобусе было 49 человек, включая водителя.
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На место происшествия должны прибыть премьер-министр Франции Мануэль Вальс и министр внутренних дел Бернар Казнёв.
Сам Олланд, который сейчас находится с визитом в Греции, направил соболезнования семьям погибших. Он назвал произошедшее «ужасной трагедией».
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