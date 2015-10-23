Летает на большой высоте и появляется внезапно: Правозащитники рассказали о тактике авиации РФ в Сирии
Россия грубо нарушает международное гуманитарное право, нанося сокрушительные авиаудары по сирийским городам.
Об этом заявляют местные правозащитники, передает ТСН со ссылкой на Аl Arabiya.
"Российские самолеты летают на большой высоте и появляются внезапно и без предупреждения", - рассказал Фирас аль-Саид, журналист и правозащитник, который пережил бомбардировки Талбисеха.
По его словам, после мощных авиаударов город превратился в ад. "Обугленные мертвые тела были разбросаны повсюду. Уцелевшие пытались найти среди завалов живых, а медики отчаянно хотели спасти хоть кого-то прямо на месте. Вы даже не представляете, что там творилось", - заявил он.
Неправительственная организация Human Rights Watch призвала к расследованию авиаударов по Талбисеху как возможного нарушения международного права.
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Однако в Сирии не хватает представителей мониторинговых групп, которые бы фиксировали все эти факты.
"Местные активисты жалуются на нарушение международного гуманитарного права в Сирии", - сказала Диана Семан из Amnesty International и добавила, что теперь они не имеют полной картины.
"Наша оценка основывается на видео и информации от очевидцев", - пояснила она
Эллиот Хиггинс, основатель Bellingcat - платформы для гражданской расследовательской журналистики, сказал, что они проведут независимую экспертизу всех видео авиаударов, которые выложила в сеть РФ.
Потом они будут соотнесены с видео, записанными активистами на местах, чтобы проверить информацию о многочисленных жертвах среди гражданского населения от российских авиаударов.
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Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) говорит о минимум 127 гражданских лицах, которые погибли из-за российских авиаударов на сегодняшний день.
Президент РФ Владимир Путин продолжает объяснять вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии борьбой с "Исламским государством". Тем не менее, большинство российских авиаударов были направлены против повстанцев, которые выступают против ИГ и правящего режима президента Башара Асада.
Институт по изучению войны говорит, что нет никакого присутствия террористов "Исламского государства" в Хомсе. Аналитики говорят, что президент Сирии Башар аль-Асад заинтересован в контроле над городом, через который проходит ключевая трасса. Этот путь связывает область с Дамаском на юг, а Алеппо на север.