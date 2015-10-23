Летает на большой высоте и появляется внезапно: Правозащитники рассказали о тактике авиации РФ в Сирии

Об этом заявляют местные правозащитники, передает ТСН со ссылкой на Аl Arabiya.

"Российские самолеты летают на большой высоте и появляются внезапно и без предупреждения", - рассказал Фирас аль-Саид, журналист и правозащитник, который пережил бомбардировки Талбисеха.

По его словам, после мощных авиаударов город превратился в ад. "Обугленные мертвые тела были разбросаны повсюду. Уцелевшие пытались найти среди завалов живых, а медики отчаянно хотели спасти хоть кого-то прямо на месте. Вы даже не представляете, что там творилось", - заявил он.

Неправительственная организация Human Rights Watch призвала к расследованию авиаударов по Талбисеху как возможного нарушения международного права.

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Однако в Сирии не хватает представителей мониторинговых групп, которые бы фиксировали все эти факты.

"Местные активисты жалуются на нарушение международного гуманитарного права в Сирии", - сказала Диана Семан из Amnesty International и добавила, что теперь они не имеют полной картины.

"Наша оценка основывается на видео и информации от очевидцев", - пояснила она

Эллиот Хиггинс, основатель Bellingcat - платформы для гражданской расследовательской журналистики, сказал, что они проведут независимую экспертизу всех видео авиаударов, которые выложила в сеть РФ.

Потом они будут соотнесены с видео, записанными активистами на местах, чтобы проверить информацию о многочисленных жертвах среди гражданского населения от российских авиаударов.

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Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) говорит о минимум 127 гражданских лицах, которые погибли из-за российских авиаударов на сегодняшний день.

Президент РФ Владимир Путин продолжает объяснять вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии борьбой с "Исламским государством". Тем не менее, большинство российских авиаударов были направлены против повстанцев, которые выступают против ИГ и правящего режима президента Башара Асада.

Институт по изучению войны говорит, что нет никакого присутствия террористов "Исламского государства" в Хомсе. Аналитики говорят, что президент Сирии Башар аль-Асад заинтересован в контроле над городом, через который проходит ключевая трасса. Этот путь связывает область с Дамаском на юг, а Алеппо на север.