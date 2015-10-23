Напавший на шведских школьников был неонацистом - СМИ

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на шведские СМИ, нападавшим оказался Антон Лундин-Петтерссон возрастом, по данным разных СМИ, 20 или 21 год.

Доподлинно известно, что он придерживался крайне правых взглядов и высказывал мнение о том, что в Швеции стало слишком много иммигрантов.

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Также утверждается, что нападающий "прославлял Адольфа Гитлера", что стало известно после обысков в его квартире.

Просмотр компьютера подозреваемого позволил выяснить, что он также ставил "лайки" в Youtube под фильмами нацистского толка.

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Школу, на которую Лундин-Петтерссон совершил нападение, он, скорее всего, также выбрал, исходя из идеологических соображений, потому что там учится много мигрантов.

При этом, даже находясь в школе, нападавший не имел агрессии к детям европейского происхождения. В частности, в СМИ распространяется фото, которое он сделал в коридорах школы с девушками, которые решили, что тот пришел в маске Дарта Вейдера и с мечом, готовясь к Хеллоуину.