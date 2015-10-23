СМИ: в Чили начал действовать закон, разрешающий однополые гражданские союзы

По данным местных СМИ, заявления уже подали около 500 пар, передает ТАСС.

Законопроект был одобрен парламентом Чили в январе этого года. За него проголосовали 86 депутатов нижней палаты парламента, против - 23. Затем документ был подписан главой государства.

Чили стала третьей страной в Южной Америке, узаконившей гражданские союзы для однополых пар. Ранее подобная форма регистрации отношений была принята в Колумбии и Эквадоре. В еще трех стран континента - в Бразилии, Аргентине и Уругвае - разрешены однополые браки.

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Тем не менее, законодательство Чили остается достаточно консервативным. В стране запрещены все без исключения аборты. Разводы в Чили были разрешены лишь в 2004 году.