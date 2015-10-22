Путин хочет проведения досрочных президентских выборов в Сирии - Bloomberg

Об этом заявил высокопоставленный источник в Москве, передает ТСН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Собеседник агентства отметил, что Асад сам будет решать, идти ему на выборы или нет. Гражданская война, по словам источника, не будет в этой ситуации рассматриваться как препятствие для голосования.

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20 октября Башар Асад приезжал в Москву, где встречался с президентом России Владимиром Путиным. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники пишет, что на встрече, в частности, обсуждалась возможность досрочных президентских выборов в Сирии.

В то же время, в Кремле озвучили другую версию переговоров. Глава кремлевской администрации Сергей Иванов заявил, что Путин и Асад на встрече в Москве обсуждали вопросы взаимодействия ВКС РФ и сирийской армии.

Напомним, Башар Асад находится у власти с 2000 года. Последний раз он был переизбран летом 2014 года: тогда в стране уже шла гражданская война. Выборы проводились только на подконтрольных Асаду территориях; согласно официальным результатам, он получил 89% голосов.