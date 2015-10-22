В Кремле рассказали, что обсуждали Путин и Асад во время встречи в Москве

Об этом заявил глава кремлевской администрации Сергей Иванов, передает РИА Новости.

Асад приехал в Москву во вторник вечером и провел переговоры с Путиным.

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"Обсуждались вопросы взаимодействия Военно-космических сил России и сухопутных сил Сирии. И также, не исключаю, обсуждались вопросы предстоящего политического урегулирования", - сказал Иванов.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Сирии Башар Асад во вторник вечером посетил Москву, провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. В переговорах в расширенном составе участвовали члены высшего руководства РФ.