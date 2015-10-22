В Сирии убит главарь "Имарата Кавказ" - СМИ

Как передает "Лента.ру", имя боевика при этом не уточняется.

Сообщается, что помимо ликвидации лидера экстремистской организации, сирийская армия освободила пять населенных пунктов близ Алеппо.

Читайте такжеРоссийская авиация сбрасывает на Сирию запрещенные бомбы (фото)

По словам представителя сирийской армии, после мощной артиллерийской подготовки правительственные войска выбили противника из города Кфар-Абида, а также селений Блас, Джоузат-эль-Джаххаш, Шейх-Кейкан и Дейр-Салиба. "Боевики в панике отступают, их оборонительные линии прорваны. Войска восстанавливают контроль над районами, прилегающими к стратегическому шоссе Дамаск — Алеппо", — уточнил офицер.

Читайте такжеВ ООН заявили, что наступление на Алеппо вызвало новую волну беженцев

В 2015 году главари "Имарата Кавказ" менялись уже неоднократно. Так, в апреле во время спецоперации в Дагестане российские силовики ликвидировали Алиасхаба Кебекова, ставшего лидером группировки в 2014 году после ликвидации Доку Умарова. Магомед Сулейманов, который возглавил "Имарат" после Кебекова, был убит 11 августа, а занявший его место Магомед Абдуллаев - 16 августа.

"Имарат Кавказ" — исламистская террористическая сеть, действующая на Северном Кавказе. В июне боевики организации принесли присягу "Исламскому государству", провозгласившему создание своего вилаята (провинции) в данном регионе.