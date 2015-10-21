Американский пилот погиб при крушении истребителя F-18 в Великобритании

Об этом сообщает ВВС-Россия, ссылаясь на источник в полиции графства.

Отмечается, что одноместный истребитель взлетел с базы британских Королевских ВВС Лейкенхит в соседнем Саффолке, которая используется также американскими военными.

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Представитель ВВС США заявил, что проводится расследование инцидента.

Энтузиаст авиации Роджер Смит добавил, что этот истребитель входил в состав авиационной группировки Корпуса морской пехоты США, которая возвращалась в Соединенные Штаты после командировки на Ближний Восток. Самолеты прибыли на базу Лейкенхед в минувшие выходные, утром в среду полеты выполняли четыре машины.

По сообщениям с места катастрофы, пожарным не пришлось бороться с огнем, поскольку возгорания не произошло.

Напомним, американский истребитель F-18 разбился утром 21 октября на востоке Великобритании около железнодорожной станции Шипея Хилл (Shippea Hill).