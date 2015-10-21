На востоке Британии разбился американский истребитель

По предварительным данным, самолет упал на территории фермы за несколько километров от британской базы ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС.

Пока нет никакой информации о судьбе пилота самолета и обстоятельствах катастрофы.

Читайте такжеВ Афганистане разбился вертолет НАТО: пятеро человек погибли

Полиция, пожарные и скорая помощь были вызваны на место происшествия только около 10:30 по местному времени.

Представитель военной базы подтвердил, что разбившийся самолет был реактивным истребителем ВМС США, который вылетел с базы в Саффолке сегодня утром.

Ранее УНИАН сообщал, что в Британии во время авиашоу в графстве Чешир разбился истребитель, пилот погиб.