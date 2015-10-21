На востоке Британии разбился американский истребитель
14:34, 21 октября 2015Мир
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Американский истребитель F-18 разбился сегодня утром на востоке Великобритании около железнодорожной станции Шипея Хилл (Shippea Hill).
F-18, иллюстративное фото / wikipedia.org/Ian Creek
По предварительным данным, самолет упал на территории фермы за несколько километров от британской базы ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС.
Пока нет никакой информации о судьбе пилота самолета и обстоятельствах катастрофы.
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Полиция, пожарные и скорая помощь были вызваны на место происшествия только около 10:30 по местному времени.
Представитель военной базы подтвердил, что разбившийся самолет был реактивным истребителем ВМС США, который вылетел с базы в Саффолке сегодня утром.
Ранее УНИАН сообщал, что в Британии во время авиашоу в графстве Чешир разбился истребитель, пилот погиб.
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