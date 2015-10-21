Удары по терроризму необходимы, так как он мешает политическому урегулированию - Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что нанесение ударов по терроризму необходимо, так как это явление мешает политическому урегулированию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он заявил на встрече во вторник в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Необходимо обратить особое внимание, что нанесение ударов по терроризму – это необходимо прежде всего с той точки зрения, что необходимо бороться с терроризмом, а второе – что терроризм является реальным препятствием на пути к политическому урегулированию. И конечно, весь народ хочет поучаствовать в решении судьбы своего государства, а не только руководящее звено", - сказал Асад.

Он выразил "огромную благодарность всему руководству Российской Федерации и российскому народу за ту помощь, которую они оказывают Сирии". "Спасибо за то, что они стоят за единство Сирии и за ее независимость. Самое главное, что все это делается в рамках международного законодательства", - сказал Асад.

По его мнению, те политические шаги, которые предпринимались РФ с начала кризиса, не позволили событиям в Сирии развиваться по более трагическому сценарию.

"Терроризм, который сейчас распространился в регионе, если бы не ваши действия и ваши решения, занял бы гораздо большие площади и распространился бы на еще большую территорию. Эти шаги подтвердились в том, что вы приняли участие в боевых действиях в едином фронте по борьбе с терроризмом", - сказал он.

Как считает Асад, каждый понимает, что любое военное действие предполагает дальнейшие политические шаги, и единой целью должно быть то, что хочет видеть сирийский народ в будущем своей страны.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары в Сирии якобы по позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

Однако в Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.