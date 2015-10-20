Швейцария отказалась извиняться за сближение истребителя с самолетом российской делегации

Об этом заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель швейцарского департамента иностранных дел Жан-Марк Кревуазье.

«Это была процедура контроля, который мы обычно осуществляем. Мы собираемся направить России ноту, чтобы объяснить процедуру», - сообщил он, отметив при этом, что не следует считать произошедшее проблемой.

По словам Кревуазье, ведомство уже находится в контакте с послом Швейцарии в России и российским МИД.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября в небе над Францией швейцарский истребитель F/A-18 приблизился к российскому самолету, в котором находилась делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Сергеем Нарышкиным. Депутаты направлялись в Женеву на сессию Межпарламентского союза.

В МИД России в этой связи был вызван посол Франции Жан-Морис Рипер, так как предполагалось, что самолет французский. Позже Москва принесла извинения французскому МИД в связи с вызовом дипломата в российское внешнеполитическое ведомство.