Самолет ВВС Франции опасно приблизился к лайнеру с делегацией парламента России

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Россия вызвала посла Франции в Москве Жан-Мориса Рипера для дачи объяснений по поводу инцидента.

«19 октября посол Французской Республики в Москве Ж.-М. Рипер был вызван в МИД России к заместителю министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю. Мешкову для дачи разъяснений относительно имевшего место утром того же дня опасного сближения самолета ВВС Франции в национальном воздушном пространстве с авиалайнером», - говорится в сообщении.

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Послу была высказана глубокая озабоченность российской стороны в связи с произошедшим.

В свою очередь Париж заявил, что приблизившийся к борту российской делегации самолет принадлежит Швейцарии и инцидент произошел не в воздушном пространстве Франции, передает Reuters.