Швейцария заявила о своем военном самолете близ лайнера российской делегации

Об этом заявил пресс-секретарь федерального департамента Швейцарии по обороне, гражданской безопасности и спорту Питер Миндер, передает РИА «Новости»..

«Для нас это абсолютно нормальная акция. Это был F/A-18 Швейцарии, вылетевший из Биля в 10.20. Он проверил номера российского самолета, направляющегося в Женеву. Это стандартная процедура, и никакой «опасной близости» не было», - сказал он.

По его словам, по решению вооруженных сил Швейцарии выборочно проверяются и дипломатические рейсы, в том числе из России, США и Франции.

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Ранее сообщалось, что самолет ВВС Франции опасно приблизился к лайнеру с делегацией российского парламента. Россия вызвала посла Франции в Москве Жан-Мориса Рипера для дачи объяснений по поводу инцидента.

В свою очередь Франция заявила, что приблизившийся к борту российской делегации самолет принадлежит Швейцарии и инцидент произошел не в воздушном пространстве Франции.