В Южной Осетии заявили о референдуме о вхождении в состав РФ, в Кремле готовы лишь к интеграции

Об этом сообщает РИА "Новости" в ссылкой на пресс-службу главы Южной Осетии.

Согласно сообщению, во время встречи Тибилов заявил о своем решении инициировать проведение референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации.

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"Сегодняшние политические реалии таковы, что мы можем сделать свой исторический выбор. Должны воссоединиться с братской Россией и на долгие века обеспечить безопасность и процветание Южной Осетии и ее народа", - отметил глава Южной Осетии.

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По его словам, проведение референдума необходимо с юридической точки зрения ввиду особенностей республиканских референдумов, состоявшихся в 1992 и 2006 годах.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что глава Южной Осетии Леонид Тибилов на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым обсуждали интеграцию с Россией, а не референдум по вхождению страны в состав РФ.

Справка УНИАН. Южная Осетия - самопровозглашенное, частично признанное государство на Южном Кавказе. Значительная часть мирового сообщества (в том числе и Украина) рассматривает Южную Осетию (Цхинвальский регион) как зону этнополитического конфликта, при этом признавая ее частью территории Грузии в составе трех административных единиц.

Границы республики были определены во времена Грузинской ССР, когда на ее территории существовала этническая автономия - Южноосетинская автономная область. Ее независимость признают самопровозглашенные республики Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика и Нагорно-Карабахская Республика.