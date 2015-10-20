Новым премьер-министром Канады стал Джастин Трюдо

На этом посту он сменил пробывшего премьером 9 лет Стивена Харпера. Согласно предварительным подсчетам голосов, большая часть мест в парламенте достанется либералам впервые за 9 лет, передает Би-би-си.

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Хотя Джастин Трюдо, сын бывшего премьер-министра Пьера Трюдо, поддерживает борьбу экстремистской группировкой "Исламское государство", он считает, что Канада должна прекратить наносить авиаудары в Сирии, а вместо этого сосредоточиться на обучении и подготовке вооруженной оппозиции.

Отец Джастина Трюдо, Пьер Трюдо, считается отцом модернизации Канады.

На всеобщих выборах избираются 338 депутатов федерального парламента в Оттаве. Премьер-министром становится лидер партии, заручившейся поддержкой большинства депутатов парламента.

Третьей партией в парламенте, согласно подсчетам голосов, станет левоцентристская Новая демократическая партия.