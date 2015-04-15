Globe and Mail: Канада отправит 200 своих военных для обучения украинской армии уже в июле

Об этом пишет Стивен Чейз в своей статье под названием «Канада отправит 200 своих военных для обучения украинской армии уже в июле», опубликованной в канадской газете Globe and Mail.

В восточной Украине сейчас действует шаткий режим прекращения огня, но есть опасения по поводу того, что российские сепаратисты планируют весеннее наступление.

Министр обороны Канады Джейсон Кенни, однако, настаивает на том, что канадские военные будут обучать украинскую армию, а не воевать с поддерживаемыми Москвой силами.

Уже второй раз за последние семь месяцев консервативное правительство Канады объявляет об отправке своих военных в регион, где происходит крупный конфликт. Один канадский военный погиб в северном Ираке, куда страна направила 69 своих солдат спецназа осенью прошлого года в рамках миссии, которая также предположительно должна была быть небоевой.

Канада отправит около 200 своих военных в Украину уже в июне в рамках учебно-тренировочной миссии, которая, как ожидается, продлится до 31 марта 2017 г. Они присоединятся к британским и американским военным для выполнения этой миссии под руководством США, которая проводится за пределами военного альянса НАТО.

Правительство Харпера назвало это развертывание попыткой остановить экспансионизм России и противостоять попыткам Москвы дестабилизировать ситуацию в восточной Украине. Канадцы будут обучать украинцев военной тактике, обезвреживанию бомб, безопасности полетов, логистике и оказанию первой помощи.

По словам Кенни, повышение уровня профессиональных навыков украинских солдат «станет сильным сдерживающим фактором для российской агрессии» в Украине.

«Мы понимаем, что потерь чрезвычайно много, и уровень смертности среди украинских солдат непропорционально высокий, поэтому мы считаем, что это обучение поможет спасти жизни в случае возобновления конфликта».

Во вторник перед телекамерами премьер-министр Канады Стивен Харпер сообщил об отправке военных в Украину, но отказался отвечать на вопросы, передав слово г-ну Кенни и генералу Томасу Лоусону, начальнику штаба обороны.

Консерваторы сообщили, что канадские солдаты будут размещаться в западной Украине, далеко от зоны боевых действий между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

«Большая часть наших военных будет располагаться в 1300 км от зоны конфликта», – сказал г-н Кенни. «С того места, где будет проходить обучение, можно увидеть польскую границу. Если вдруг обстоятельства станут непредсказуемыми, мы сможем легко забрать наших военных оттуда».

Два года миссии будут стоить около 32 млн. долл., сообщает Оттава.

Канадская оппозиция выразила обеспокоенность развертыванием, которое будет означать наращивание западных войск в Украине. «Это опасный регион... это существенное военное обязательство на длительный период времени. Мы считаем, что это вызывает много вопросов», – сказал член оппозиции по вопросам обороны от НДП (Новой демократической партии) Джек Харрис, добавив, что палате общин следует обсудить этот вопрос.

Киев нуждается в «гораздо более сильной, более стабильной и более профессиональной армии», но он также нуждается в «более сильном, более стабильном и менее коррумпированном правительстве, и мы должны решить, как мы можем поддержать Украину по этим двум направлениям, и которое из них является наиболее важным».

Правительство заявило, что НДП в день оппозиции в палате общин может свободно обсудить этот вопрос.

Лидер Либеральной партии Джастин Трюдо поддерживает новую миссию и говорит, что его успокаивает тот факт, что канадские военные будут находиться далеко от линии фронта.

«Как надежный друг и союзник Украины, Канада должна быть уверенна в том, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь ей справиться с неприемлемыми действиями России», – сказал г-н Трюдо в среду в Оквилле, Онтарио.

В войне с поддерживаемыми Москвой повстанцами украинское правительство полагается на разные военные формирования, в том числе на противоречивые ультраправые силы, такие как батальон «Азов». Некоторые из этих добровольческих групп, которые сформировались сами по себе, сейчас интегрируются в украинскую военную структуру.

Отвечая на вопрос, будут ли канадские военные обучать такие добровольческие формирования, г-н Кенни сказал, что они, как ожидается, будут обучать подразделения Национальной гвардии Украины и батальоны украинской армии.

«Это военная подготовка. Наши инструкторы не являются политологами», – сказал он.

Президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод с радостью поддержал эту миссию. Он также призвал Канаду, где проживает более 1 млн. канадцев украинского происхождения, предоставить Украине оружие. По его словам, подготовка украинских военных Канадой, США и Великобританией вполне оправданна, учитывая опасения по поводу нового наступления пророссийских сепаратистов.