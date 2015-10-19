ЕС начал процесс отмены санкций против Ирана

Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и главы иранского МИД Джавада Зарифа, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Документы вступают в силу в день имплементации, то есть в тот же день, когда Ираном будут приняты проверенные МАГАТЭ, согласованные меры по ядерной программе.

Сегодня соглашение по ядерной программе Ирана, подписанное 14 июля, вступило в силу. Согласно документу Тегеран идет на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. В ответ западные страны начнут постепенную отмену экономических санкций против Ирана.

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В связи с этим президент США Барак Обама также отдал распоряжение подготовить документы для отмены санкций против Ирана.

Как сообщал УНИАН ранее, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе вступает в воскресенье в силу. В Вене 19 октября состоится первое заседание Совместной комиссии "шестерки" и Ирана по выполнению документа. СВПД утвердил этот механизм в качестве постоянного.