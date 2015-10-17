Венгрия вводит контроль на границе со Словенией

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто, передает Би-би-си. Как сказал министр, ввод пограничного контроля предусмотрен Шенгенским соглашением, поэтому действия властей не будут выходить за его рамки.

Читайте такжеВенгрия закрыла границу для мигрантов "чтобы защитить граждан"В ночь на субботу Венгрия закрыла границу с Хорватией, чтобы остановить поток мигрантов, направляющихся в Германию. В заявлении венгерского правительства говорится, что такие меры были приняты для того, чтобы "защитить граждан Венгрии и стран Европы".

После этого тысячи беженцев, потерявших возможность попасть из Хорватии в Венгрию, решили добраться до Германии через Словению. Первые автобусы с ними сегодня утром подъехали к хорватско-словенской границе.

По данным властей Венгрии, с начала 2015 года в страну прибыли более 383 тыс. мигрантов. Ранее Венгрия также закрыла свою границу с Сербией.