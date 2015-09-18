Почти 2,5 тысячи россиян примкнули к боевикам "Исламского государства" - ФСБ

Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает ТАСС.

По данным ведомства, чуть менее половины из них - 2400 человек - граждане РФ, сообщил первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов после заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.

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"По нашим сведениям, порядка 2400 граждан РФ уже принимают участие в деятельности этой организации и это достаточно большое количество", - подчеркнул он. Накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что на стороне ИГ воюют 1,8 тыс. граждан России. "По расчетам МВД, в рядах ИГИЛ воюют 1,8 тыс. россиян. Возбуждено 477 уголовных производства", - сказал он.

По словам Смирнова, вербовка граждан разных стран, в том числе входящих в ШОС, представляет собой одну из наибольших опасностей со стороны "Исламского государства". "Наиболее опасна вербовка лиц из этих государств - это выезд на территорию боевых действий этой группировки, участие в них, обучение, подготовка и последующий возврат на территорию наших государств", - подчеркнул Смирнов.

Он указал, что "делается это конспиративно, принимаются методы работы боевых организаций". "И тот опыт, который у них накоплен, они переносят на наши территории. Опасность заключается в этом, и она очень существенная", - заявил Смирнов.