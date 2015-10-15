Die Welt: Россия использует Сирию в качестве испытательного полигона для нового оружия

Об этом сообщает Юлия Смирнова в своей статье «Россия использует Сирию в качестве испытательного полигона для нового оружия», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В выходные президент России Владимир Путин на государственном телевидении гордо рассказывал о новых российских ракетах «Калибр». 26 ракет были выпущены в последнюю неделю с четырех судов в Каспийском море в направлении Сирии. «Калибр» в распоряжении российской армии всего три года. Его впервые испытали в бою.

Путин похвалил «высокотехнологичное, высокоточное, современное вооружение». Ракеты летели на расстояние 1500 километров и по пути 147 раз изменяли направление своего полета. Они летали на высоту между 80 и 1300 метров.

Однако, одного аспекта Путин не коснулся, и ведущий тоже не спрашивал: Четыре из 26 крылатых ракет, по данным США, приземлились в Иране. Иранское телевидение сообщило о неизвестных объектах, которые взорвались в деревне недалеко от северного иранского города Такаб. И Россия, и Иран опровергли информацию американцев и назвали ее пропагандой. Министерство обороны России заявило, что все ракеты достигли своих целей.

Показать, что Россия готова использовать оружие

Военные эксперты сомневаются, что использование ракет «Калибр» было необходимо со стратегической точки зрения. По тем же целям Россия могла ударить с помощью истребителей. Но это было, вероятно, первое испытание нового оружия в боевых условиях – и демонстрация силы Западу.

«Одно дело – знать на экспертном уровне, что в России есть такое оружие», сказал Путин в интервью телеканалу, «и совсем другое – убедиться, что оно есть на самом деле, что его производит наша оборонная промышленность, во-вторых, что оно высокого качества, в-третьих, что есть люди, которые могут его эффективно использовать, и, в-четвертых, что Россия также готова его использовать».

Операция в Сирии является первым военным развертыванием России за пределами бывшего Советского Союза с конца холодной войны. С его помощью Путин преследует несколько политических целей: Он хочет играть ключевую роль, когда речь идет о будущем Сирии. Он хочет быть на равных с Западом. Он хочет по возможности предложить соглашение и отодвинуть конфликт в Украине на задний план. И он хочет оказать военную поддержку своему союзнику, президенту Сирии Башару аль-Асаду.

Для российской армии и оборонной промышленности это боевое задание – уже испытание. В последние годы Россия вложила сотни миллиардов евро в модернизацию и реформу армии. Теперь они могут продемонстрировать свои навыки. «Развертывание в Сирии показывает, что модернизация и переподготовка российской армии идет по плану», говорит бывший российский генерал Евгений Бушинский из Московского ПИР-Центра. По поводу испытания «Калибра» он говорит: «До сих пор считалось, что это привилегия американцев, уничтожать цели с помощью крылатых ракет. Теперь Россия показала, что она также имеет в своем распоряжении подобное оружие».

Министерство обороны России регулярно публикует видео воздушных ударов. Только в понедельник, согласно данным, российские самолеты поднимались в воздух 88 раз. ВВС России в Сирии в основном состоят из двенадцати бомбардировщиков типа Су-24 и Су-25, которые были разработаны еще в советское время.

Тем не менее, Россия также отправила в Сирию шесть новых истребителей-бомбардировщиков типа Су-34 и еще четыре истребителя Су-30, которые также могут быть использованы в борьбе с другими военными самолетами. В распоряжении российской армии также есть, по крайней мере, двенадцать вертолетов Ми-24 и бронированные транспортные вертолеты Ми-8.

Не все российские бомбы точные

Заявленный враг ВВС России – террористы «Исламского государства». Тем не менее, большинство авиаударов направлены против других повстанцев, которые борются против сирийской армии, и которых частично поддерживает Запад. С помощью нападений их военно-воздушных сил россияне готовят наступления армии Асада, они направляют свои бомбы на позиции повстанцев и их склады оружия.

При этом российские бомбы попали также в жилой район. Россия хвастается «высокоточными ударами», но использует не только управляемые бомбы КАБ-250 и КАБ-500, но также и бомбы типа ОФАБ-250, которыми нельзя управлять. Российский блоггер Руслан Левиев, который со своей командой собирает информацию из свободно доступных источников и анализирует ее, опубликовал в начале октября доказательства того, что такие бомбы упали на жилые районы города Талбис.

Кроме того, Левиев анализирует со своей командой видео авиаударов, которые публикует Министерство обороны РФ. «Мы видели, что многие из этих видео показывают не те места, о которых говорит Министерство обороны», сказал он.

Российские сухопутные войска в настоящее время ограничиваются одним батальоном, который предназначен для защиты, главным образом, аэропорта в портовом городе Латакия, где живут многие сторонники режима Асада. «Тем не менее, они, по-видимому, также наращивают потенциал для существенной артиллерийской поддержки», пишет военный аналитик США Джеффри Уайт из аналитического центра The Washington Institute. «Оппозиция считает, что так уже произошло во время наступления на город Хама». Вокруг аэропорта Латакии российская армия разместила ПВО типа Панцирь-С1. Сухопутные войска оснащены танками Т-90 и бронетранспортерами.

Перед началом авиаударов Россия примерно месяц наращивала свое военное присутствие в Сирии, этот процесс продолжается до сих пор. «В последние дни мы видели, что в Сирию перемещают много новых танков и бронетранспортеров, но не так много солдат», говорит блоггер Левиев. «На данный момент невозможно сказать, хотят ли они передать эту технику Сирии, или российские солдаты будут участвовать в боях с помощью этой техники».

Боязнь «второго Афганистана»

В выходные, Путин снова исключил наземное наступление. Российская общественность опасается, что Сирия станет для России «вторым Афганистаном». По данным последнего опроса, проведенного социологическим институтом «Левада-центр», этот страх разделяет почти половина россиян.

При существующих ресурсах, российские возможности ограничены. «Одними только воздушными ударами мы, конечно, не можем освободить всю страну», говорит бывший генерал Бушинский. «Но это не наша цель». Он считает, что российское развертывание будет длиться три-четыре месяца.

Если это займет больше времени, будут расти риски для России. С одной стороны, участие в Сирии, несомненно, дорого обходится. А с другой, российской армии, несмотря на все реформы, все еще предстоит бороться с проблемами, которые тогда станут более заметны. Этим летом было много сообщений об авариях военных самолетов. Российская армия не такая выдающаяся, как сообщает государственное телевидение.