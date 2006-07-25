Израильтяне атакуют столицу “Хезболлы”
20:47, 25 июля 2006Мир
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Это подтверждают журналисты "Хезболлы" и миротворцы ООН
Израильским войскам не удалось занять город Бинт-Джубайль на юге Ливана. Наряду с принадлежащим "Хезболле" телеканалом "Аль-Манар" эту информацию подтверждает и официальный представитель миротворческих сил ООН на юге Ливана Милош Штругар.
Неформальная столица шиитского движения расположена в восточном секторе ливано-израильской границы и является одним из центров сопротивления "Хезболлы".
По сведениям телеканала, ожесточенные бои между израильтянами и боевиками движения "Партии Аллаха" идут на южном и восточном подступах к этому населенному пункту.
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