Иран и ЕС провели переговоры по ситуации в Сирии

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт ЕС.

"Трехчасовые переговоры были сосредоточены на необходимости параллельно развивать борьбу против ИГИЛ и политический процесс, который поможет завершить конфликт в Сирии, начиная с деэскалации текущей напряженности", - говорится в сообщении.

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В заявлении отмечается, что стороны пришли к выводу, что только политический путь с привлечением всех сторон может обеспечить стабильное решение конфликта в Сирии и для этого нужны совместные усилия всех региональных и международных участников.

Ранее УНИАН сообщал, что Иран и Россия, которые были всерьез обеспокоены успехами повстанцев в Сирии, несколько месяцев планировали военную операцию в этой стране: РФ должна наносить удары по повстанцам с воздуха, а иранские силы особого назначения – действовать на земле.