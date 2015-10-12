Спецпосланник ООН предупредил, что ситуация в Сирии может стать "ядовитым коктейлем"

Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стафан де Мистура, передает Би-би-си.

"На данном этапе мы должны любой ценой избежать продолжения конфликта и раздела, который фактически уже рассматривается как возможный вариант. Мы считаем, что это будет трагедией", - сказал де Мистура на пресс-конференции в Женеве.

По словам спецпосланника, ситуация в Сирии может стать "ядовитым коктейлем", в котором будут заметны сценарии конфликтов в Афганистане, Ливии и Сомали.

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Де Мистура также отметил, что после начала российских авианалетов около 40 тысяч сирийцев покинули свои дома и переместились в другие районы страны.

Спецпосланник ООН призвал официальный Дамаск и российские вооруженные силы прекратить военную активность в районах Забадани, Кефрайя и Фуа и способствовать эвакуации мирного населения из этих населенных пунктов.

Во вторник де Мистура намерен обсудить сирийский конфликт с российским руководством в Москве, а затем отправиться в Вашингтон.