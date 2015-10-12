Россия нанесла авиаудары в четырех провинциях Сирии

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, боевые вылеты совершались в провинциях Хомс, Хама, Латакия и Идлиб самолетами Су-24М, Су-25СМ и Су-34.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

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По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.