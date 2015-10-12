Россия нанесла авиаудары в четырех провинциях Сирии
Самолеты из состава авиагруппы Воздушно-космических сил России за минувшие сутки совершили 55 боевых вылетов против 53 объектов боевиков «Исламского государства» в Сирии.
Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, боевые вылеты совершались в провинциях Хомс, Хама, Латакия и Идлиб самолетами Су-24М, Су-25СМ и Су-34.
Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
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По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.