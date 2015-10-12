Российские СМИ подсчитали, сколько может стоить военная операция РФ в Сирии

Как пишет издание "Коммерсант", смешанная авиационная группа РФ в Сирии насчитывает около 50 машин: это четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, шесть фронтовых бомбардировщиков Су-34 и 12 Су-24М, столько же штурмовиков Су-25, а также многоцелевые вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24.

Отмечается, что все финансирование целиком и полностью лежит на российской стороне. Однако, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, все делается в пределах бюджета Минобороны РФ (в 2015 году расходы на оборону составили 3,11 трлн руб.) и никаких дополнительных субсидий из федерального бюджета не потребуется.

Согласно сообщению, схожую операцию в Сирии проводила Франция, но ее авиационная группировка насчитывала 12 самолетов, а французская операция стоила порядка €250 млн в год.

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По словам источника в Минобороны РФ, основные траты на военную операцию связаны с обеспечением поставок топлива и вооружений для авиационной техники: средства расходуются на поддержание техники в рабочем состоянии с учетом ее активного использования — российские самолеты совершают в день более 20 вылетов.

По данным издания, расходы на вооружение достаточно малы, так как удары по позициям "Исламского государства" наносятся при помощи корректируемых авиабомб КАБ-500, принятых на вооружение еще в 1976 году, иных средств поражения, разработанных еще в СССР, а также высокоточных ракет класса "воздух-поверхность" Х-29Л (подобных вооружений в России достаточное количество).

Кроме того, отмечается, что не является проблемой и выплата военнослужащим, находящимся в Сирии, дополнительного денежного довольствия: для офицера это плюс $62 в день к зарплате, для солдата — $43, По словам высокопоставленного источника издания в военном ведомстве, сейчас в Сирии находится около 1600 человек.

Вместе с тем, сколько именно средств было потрачено на подготовку и проведение операции пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.