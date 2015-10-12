Der Spiegel: Почему сейчас постоянно царит кризис

Об этом пишет Хенрик Мюллер в своей статье «Почему сейчас постоянно царит кризис», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Это не нормально: Один кризис за другим. Только за последние годы, мы пытались справиться – без претензии на завершенность: с банковским, долговым кризисами, кризисом доверия, еврокризисом, климатическим, крымским и украинским кризисами и кризисом беженцев.

Европа попала в ловушку сменяющих друг друга чрезвычайных положений. Непредсказуемо, неизбежно, неразрешимо – или, по крайней мере, так кажется.

На самом деле, все немного по-другому. Кризисы, которые долго тлеют, тянут за собой следующие трудности. Из нерешенных проблем прошлого вырастают кризисы будущего. В этом необходимо что-то изменить.

Европа мучается. Это будет видно на встрече лидеров в четверг на саммите в Брюсселе. На первых позициях повестки дня: большое число иммигрантов, попросту говоря: кризис беженцев. Позиции фиксированные, фронты укреплены. До сих пор не видно даже приблизительного истинного общего решения текущих проблем. Драматический провал.

Если бы европейцы сумели быстро разрешить еврокризис, а не постоянно его откладывать, то кризис беженцев было бы легче решить.

Это начинается с политических условий. Споры по поводу единой валюты стоили много уверенности в себе. Европейский дух прошлых лет серьезно поврежден. Также экономические условия не совсем благоприятны для политики распростертых объятий.

В отличие от Германии, где хорошая экономическая ситуация, и царит нехватка рабочей силы, большинство остальной части Европы еще не оправилось экономически. Во многих странах, экономика после глубокой рецессии 2009 года еще не стала на ноги должным образом. Уровень безработицы остается высоким, благосостояние снижается.

Слабая экономика, сложная интеграция

Критическая ситуация царит в тех странах, в которые многие новоприбывшие приезжают, как в первую страну ЕС: Греции и Италии. Даже Венгрия, не евро-страна, но тесно связанная с еврозоной, вновь зафиксировала заметный рост только с прошлого года. В Хорватии, ситуация по-прежнему трудная, уровень безработицы составляет 16 процентов.

Неудивительно, что страны с экономическими трудностями вряд ли в состоянии принять большое число иммигрантов и интегрировать их. В Германии в начале девяностых годов все было примерно так же: В связи с ростом безработицы и перегруженными социальными системами после воссоединения тогда неофициальная широкая коалиция практически закрыла границы для лиц, ищущих убежища.

С этой точки зрения, нынешняя неспособность ЕС найти совместный адекватный ответ на приток миллионов людей, также является следствием неспособности еврозоны найти адекватный ответ на еврокризис.

Финансовый кризис 2008 года превратился в длительную стагнацию. Он смог зайти так далеко, потому что в еврозоне нет важных институтов, которые существуют в других странах. США, например, уже давно впереди: В Америке денежная и финансовая политика была более гибкой, потому что центральный банк был в состоянии помочь с масштабной покупкой государственных облигаций. Высокая задолженность предприятий и граждан, в свою очередь, которая возникла в годы бума, США частично сократили. Сотни банков были закрыты. Результаты впечатляют: Экономика США снова растет, уровень безработицы сократился вдвое.

Международный валютный фонд подсчитал на этой неделе: Соединенные Штаты в настоящее время находятся снова на том пути роста, на котором они были до большой рецессии. В еврозоне, однако, рост настолько снизился, что она до сих пор не вернулась к получению средств от национального продукта, как это было до кризиса.

Берлин упустил возможность

Непредсказуемо, неизбежно, неразрешимо? Вовсе нет. Еврозона – под руководством Берлина – не создала условия для решительной ликвидации после кредитного бума нулевых годов. Кроме того: Она не создала их сознательно. Соответственно медленно проходит и сокращение доли заемных средств; экономика не находится в движении. Тревожная социальная и политическая напряженность остается и несет в себе семена будущего беспорядка. (Обратите внимание на результаты выборов в Испании ближе к концу года).

Также текущая экономическая слабость и продолжающиеся внутренние европейские споры вредят внешней политике. Руководство России хорошо видит трещины в ЕС и пытается расширить сферу своего влияния. Поскольку Европа была занята, прежде всего, собой, ситуация с миллионами сирийских беженцев в Турции, Иордании и Ливане оставалась без внимания. Соответственно ЕС не был готов к этому, когда многие люди начали искать защиту в других странах. Если европейцы, в конце концов, не смогут вместе справиться с этой ситуацией, ЕС может пострадать в своей основе.

Из нерешенных проблем в прошлом вырастают кризисы будущего. Поэтому ЕС должен в срочном порядке реформировать свои институты. Европа должна решиться на большую интеграцию. На самом деле, главы государств и правительств в этом году хотели предпринять решительные шаги. Но, судя по всему, из этого снова ничего не выйдет.

Наиболее важные экономические события ближайшей недели

Понедельник

ЛЮКСЕМБУРГ – Сирия, Россия, беженцы – встречаются министры иностранных дел ЕС.

СТОКГОЛЬМ – первопроходцы и мыслители – будут объявлены лауреаты Нобелевской премии этого года в области экономики.

МЮНХЕН – снятие с производства дизельных моторов? - BMW сообщает данные о продажах за сентябрь. Первые свидетельства того, воздержатся ли потребители сейчас от покупки автомобиля.

КИЛЬ - благодетели на Балтийском море - Глобальный экономический симпозиум совещается о том, как решать глобальные проблемы.

Вторник

ФРАНКФУРТ – Книгопечатание живет - открытие Франкфуртской книжной ярмарки.

БЕРЛИН - Немецкая Сила - Национальный Саммит по машиностроению обсуждает перспективы во времена экономического спада развивающихся рынков, цифровой эпохи и продолжающегося еврокризиса.

ПЕКИН – до сих пор очень разочаровывающий – Новые данные о внешней торговле Китая.

МЮНХЕН - каждую неделю заново – со-управляющему Deutsche-Bank Фитчену, его предшественникам и некоторым коллегам придется отвечать в суде - за попытку мошенничества.

Среда

ШАРЛОТТ / САН-ФРАНЦИСКО - сезон отчетов - Крупные учреждения Bank of America и Wells Fargo сообщают данные за третий квартал.

Четверг

БРЮССЕЛЬ – Бесполезный спор - встреча лидеров ЕС.

Пятница

ВАШИНГТОН / НЬЮ-ЙОРК - Насколько сильна Америка? - На самом деле, управляющие Федеральной резервной системы по-прежнему хотят повысить процентные ставки еще в этом году. Насколько срочно необходим такой шаг, покажут новые данные о промышленном производстве США и доверии потребителей.

Воскресенье

КАИР - демократия? - начинаются парламентские выборы в Египте.

ФРАНКФУРТ - промышленность во времена дизельного обмана - начало профсоюзной конференции IG Metall.