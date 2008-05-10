Повстанцы с боями прорвались в столицу Судана

Суданские повстанцы в субботу с боями прорвались в столицу - город Хартум, сообщает агентство Рейтер. Это первое официальное подтверждение боевиков проведения атаки на столицу.

"На данный момент мы пытаемся взять Хартум под контроль", - сообщил командир повстанческого движения "Движение за справедливость и равноправие" (ДСР) Абдель Азиз Нур.

По данным корреспондента CNN, в городе идет бой. Звуки тяжелой канонады в субботу были слышны также в западных окрестностях столицы. Суданское военное командование направило к пригороду Хартума, откуда слышны выстрелы, вертолеты и подразделения солдат. Как сообщил агентству по телефону житель западного пригорода Хартума, здесь идет очень сильная стрельба.

Известно, что правительственные войска накануне и в субботу вели тяжелые бои с дарфурскими боевиками в провинции Северный Кордофэн близ Хартума.

Справка. Гражданская война в провинции Дарфур, где правительственные силы и подвластные им отряды противостоят многочисленным повстанческим группировкам, продолжается с февраля 2003 года. За это время, по данным ООН, погибли сотни тысяч человек, более 2,5 миллионов стали беженцами.

Все раунды мирного урегулирования, организованные в ходе прошлых лет по инициативе ООН и Афросоюза (АС), оканчивались безрезультатно.

Государственное предприятие МО Украины “Украинская авиационная транспортная компания” в 2007 г. выполняло авиационные перевозки миротворческих контингентов ООН в Дарфур.

В январе этого года заместитель Генерального секретаря ООН сообщил, что Организация Объединенных Наций ведет переговоры с Украиной о возможной переброске в суданскую провинцию Дарфур вертолетов тактического назначения. По его словам, процесс развертывания Смешанной операции Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) осложняется нехваткой специальных транспортных подразделений и авиационных средств.