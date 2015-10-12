Авиакомпании обеспокоены операцией российских ВВС в Сирии

Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) обнародовало предупредительную информацию для авиаперевозчиков, которые используют воздушное пространство над Каспийским морем, Ираном и Ираком, сообщает немецкая газета Die Welt.

Через это воздушное пространство пролегают некоторые популярные авиамаршруты из Европы на Ближний Восток и в Южную Азию.

Читайте такжеОбама не считает действия Путина в Сирии попыткой бросить вызов США

EASA не предоставило авиаперевозчикам конкретных и обязательных к исполнению рекомендаций, но отметило, что такие рекомендации могут появиться, если ситуация в указанном регионе изменится.

Авиакомпания Air France с 10 октября принимает специальные меры безопасности во время полетов над Ираном и Каспийским морем, но из соображений безопасности не разглашает их детали. Самолеты Air France сейчас не летают над территориями Йемена, Восточной Украины, Сирии, Ирака и Ливии.

Читайте такжеМинобороны РФ обнародовало видеозаписи уничтожения нескольких объектов ИГИЛ в Сирии

В компании Lufthansa заявили, что на данный момент нет необходимости переходить на альтернативные маршруты полетов, но признали, что ситуация "переменчива". Поэтому Lufthansa постоянно контактирует с немецкими и европейскими ведомствами по безопасности авиаперелетов, добавила пресс-секретарь компании. Как и другие авиакомпании, Lufthansa прекратила полеты над территорией Сирии.

Полеты над зонами конфликтов является одним из крупнейших вызовов для авиабезопасности, потому что в самолет может попасть ракета, как это произошло с малайзийским Boeing-777 рейса МН17 в небе над Восточной Украиной, констатировал на прошлой неделе руководитель EASA Патрик Ки.