Наличие русского "БУКа" на месте, с которого сбили Boeing рейса МН17, подтверждают свидетели - Геращенко
У Украины есть два свидетеля, которые подтверждают наличие российской установки "БУК" возле города Снежное, откуда сбили малазийский "Боинг" выполнявший рейс МН17.
Об этом рассказал народный депутат Антон Геращенко в эфире программы "Шустер Live", передает 112 Украина.
По его словам, в день уничтожения МН17 двое жителей Снежного, из разных точек города, сделали фотографии - одно фото самой установки, а второе - инверсионный след от пуска ракеты. "Сделавшие исторические снимки украинские патриоты сейчас в безопасности", - заверил Геращенко.
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Нардеп отметил, что были эвакуированы из города и предоставили следствию оригиналы снимков и фототехники. Голландские следователи в свою очередь подтвердили аутентичность снимков.
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Как сообщал УНИАН ранее, четверо очевидцев с контролируемой боевиками территории заявили, что видели в небе ракету незадолго до падения самолета рейса MH17 на Донбассе. Это, в свою очередь, свидетельствует в пользу версии, что ракета была запущена с контролируемой сепаратистами территории.