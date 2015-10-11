В Беларуси проходят выборы президента – Лукашенко идет на пятый срок

В Беларуси началось голосование на выборах президента страны, избирательные участки открылись в 8:00. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, который выдвинулся на пятый срок, в списках для голосования значатся еще три кандидата: лидер Либерально-демократической партии Беларуси Сергей Гайдукевич, лидер Белорусской патриотической партии Николай Улахович и активистка кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич, пишет РБК.

Голосование закончится в 20:00, после чего начнется подсчет голосов. В списки для голосования включены более 6,9 млн избирателей. Досрочное голосование началось 6 октября, по информации Центризбиркома Белоруссии, к 10 октября в нем приняли участие более 36% избирателей.

Ранее 7 октября действующий президент Александр Лукашенко заявил, что хотел бы победить с результатом в 80%. «Придет на выборы 40%. Ну или 50%, у нас меньше половины быть не должно. Ну вот 50% придет и 1 голос, и за него там проголосует где-то половина. А за спиной будет всего 25% населения, которые за него проголосуют. И как он будет вести переговоры потом? С другими главами государств?» — заявил Лукашенко.

«И если президент сильный, как вы всегда меня поддерживали — 80%! Ни у кого даже вопросов не было. Если я приезжаю и веду переговоры, он понимает: 80% за него проголосовало, весь народ за ним стоит, значит, он выражает его интересы», — резюмировал президент.

Лукашенко избирался на высший государственный пост в 1994, 2001, 2006 и в 2010 годах. Последние выборы Лукашенко выиграл, получив, по официальным данным, 79,65% голосов. Итоги голосования не были признаны остальными кандидатами на пост президента, а также США и Евросоюзом.

9 октября Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Брюссель может на четыре месяца приостановить действие санкций против Лукашенко и Беларуси, причем решение может быть принято уже 12 октября. Один из источников Reuters заявил, что решение по снятию санкций будет принято в зависимости от того, как пройдут намеченные на 11 октября выборы президента страны. «Евросоюз должен ответить на освобождение белорусских политзаключенных», — отметил собеседник агентства.

Источники Reuters уточнили, что санкции, которые действуют в отношении Лукашенко и еще 140 граждан Беларуси, будут приостановлены с конца октября до конца февраля. Это позволит фигурантам санкционных списков ЕС свободно перемещать свои средства в европейских банках и въезжать в ЕС. Санкции могут быть возобновлены в том случае, если Евросоюз обнаружит новые нарушения прав человека в Беларуси.

Накануне для голосования, в субботу, в Минске состоялось шествие сторонников оппозиции: более полутора тысяч человек прошли по центру столицы, требуя отставки президента Лукашенко и свободных выборов без фальсификаций. Столь массовое протестное шествие состоялось впервые после разгона уличной демонстрации в день прошлых президентских выборов 19 декабря 2010 года.

Тогда сотни активистов были арестованы, а десятки прошли через судебные процессы и получили сроки.