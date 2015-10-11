В Беларуси явка на выборах президента уже достигла 36%

Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов, передает БелаПАН.

По данным Центризбиркома, наибольшее количество избирателей проголосовало в Витебской области - 39,49%. Наименьшая явка зафиксирована в Минске - 29,49%. За пределами Беларуси проголосовали 30,25% граждан, включенных в списки для голосования (данные за 6-9 октября).

В первый день досрочного голосования явка составила 4,49%, после двух дней - 10,96%, после трех - 18,7%, после четырех - 28,1%.

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Стоит отметить, что право проголосовать досрочно предоставлено избирателям, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту жительства. Вместе с тем официального подтверждения невозможности проголосовать по месту жительства в основной день выборов не требуется.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 октября, в Беларуси должны состояться президентские выборы, главным фаворитом которых является многолетний лидер Беларуси Александр Лукашенко. Общественные активисты опасаются, что по итогам воскресного голосования в стране может быть использован административный ресурс в пользу Лукашенко.