ЕС приостановит санкции в отношении Лукашенко и его страны на 4 месяца - Reuters
ЕС на 4 месяца приостановит санкции в отношении Беларуси, в том числе и в отношении президента Александра Лукашенко, после президентских выборов, которые состоятся в воскресенье.
Об этом заявили европейские дипломаты, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что министры иностранных дел ЕС примут решение в понедельник, после трех недель сложных переговоров.
Таким образом ЕС отреагирует на помилование Лукашенко шести политических заключенных в августе и проведение мирных переговоров по ситуации в Украине в феврале.
"В зависимости от поведения Лукашенко на президентских выборах решение о приостановлении санкций в течение четырех месяцев будет официально принято в понедельник", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, близкий к переговорам.
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"ЕС необходимо реагировать на освобождение политзаключенных", - отметил другой дипломат.
Как отмечают источники, будут приостановлены санкции в отношении 140 белорусских чиновников сроком от конца октября до конца февраля 2016 года. Таким образом, эти лица смогут путешествовать в страны ЕС, а их счета будут разморожены.
В то же время эмбарго на поставки оружия останется. Евросоюз сохранит санкции, которые продлеваются в октябре каждого года в течение последних нескольких лет.
Кроме того, четыре представителя белорусских спецслужб, подозреваемых в причастности к исчезновениям политических оппонентов, останутся под санкциями.