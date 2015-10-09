ЕС приостановит санкции в отношении Лукашенко и его страны на 4 месяца - Reuters

Об этом заявили европейские дипломаты, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС примут решение в понедельник, после трех недель сложных переговоров.

Таким образом ЕС отреагирует на помилование Лукашенко шести политических заключенных в августе и проведение мирных переговоров по ситуации в Украине в феврале.

"В зависимости от поведения Лукашенко на президентских выборах решение о приостановлении санкций в течение четырех месяцев будет официально принято в понедельник", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, близкий к переговорам.

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"ЕС необходимо реагировать на освобождение политзаключенных", - отметил другой дипломат.

Как отмечают источники, будут приостановлены санкции в отношении 140 белорусских чиновников сроком от конца октября до конца февраля 2016 года. Таким образом, эти лица смогут путешествовать в страны ЕС, а их счета будут разморожены.

В то же время эмбарго на поставки оружия останется. Евросоюз сохранит санкции, которые продлеваются в октябре каждого года в течение последних нескольких лет.

Кроме того, четыре представителя белорусских спецслужб, подозреваемых в причастности к исчезновениям политических оппонентов, останутся под санкциями.