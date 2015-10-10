"Лукашенко, тебя ждет Майдан": В Минске сотни человек вышли на митинг против фальсификаций на выборах

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Общество запугано государственной пропагандой... У большинства людей на плечах уже не головы, а телевизоры. Вы видите, как мало людей приходит на акцию. Люди запуганы", - сказал перед началом акции поэт, публицист, лидером кампании Говори правду! Владимир Некляев.

Сообщается, что на акцию также пришел председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

На акции собралось немало журналистов. Сообщается о нарядах правоохранителей, прибывающих к месту события. Сообщений о беспорядках или задержанных нет.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 октября, в Беларуси должны состояться президентские выборы, главным фаворитом которых является многолетний лидер Беларуси Александр Лукашенко. Общественные активисты опасаются, что по итогам воскресного голосования в стране может быть использован административный ресурс в пользу Лукашенко.