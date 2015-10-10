Порошенко и Яценюк выразили соболезнования в связи с терактом в Турции

Об этом говорится в заявлениях, распространенных пресс-службами президента и Кабмина.

"Во всем мире терроризм - это трагедия. От имени украинского народа выражаю соболезнования семьям погибших во время теракта в Анкаре. Терроризм - это зло, за которое виновные должны быть наказаны", - заявил Порошенко.

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Яценюк в телеграмме, адресованной своему коллеге - премьер-министру Турецкой Республики Ахмету Давутоглу, отметил, что Украина осуждает терроризм в любых его проявлениях.

"Этим позорным актам не может быть никакого оправдания", - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столице Турции прогремели два взрыва. Взрывы прогремели с интервалом в несколько секунд в районе эстакады, ведущей к центральному железнодорожному вокзалу. Там этим утром начали организованно собираться активисты профсоюзных объединений для участия в митинге в поддержку мира и против терроризма.

По последним данным, погибли 86 человек, более 180 получили ранения.

Полиция предполагает, что теракты организовали смертники. Предположительно, украинцев среди пострадавших нет.