Президент США Обама пересматривает помощь сирийским повстанцам

Об этом сообщил на пресс-конференции в Лондоне министр обороны США Эштон Картер, передает Би-би-си. Эштон Картер добавил, что США хотят помочь дееспособным и мотивированным силам оппозиции, таким как сирийские курды, которые хотят активно сражаться против "Исламского государства" (ИГ).

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В пятницу газета New York Times сообщила, что администрация Барака Обамы заканчивает программу тренировки вооруженных отрядов сирийской оппозиции, на которую было потрачено $500 млн. В рамках программы военной подготовки, организованной США тренировку прошли лишь 54 бойца.

Президент США Барак Обама анонсировал эту программу прошлым летом, обещая тренировать в год до 5000 бойцов из числа умеренной суннитской оппозиции в Сирии, чтобы они помогали в борьбе с боевиками ИГ.

Однако Пентагон, по словам его представителей, столкнулся с трудностями при поиске курсантов, которые бы отвечали его критериям отбора.