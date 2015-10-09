У Обамы приняли решение закрыть программу по тренировке сирийских ополченцев

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в президентской администрации признали, что программа Пентагона, оцененная в $500 млн, по подготовке и оснащению сирийских повстанцев, не смогла выполнить свою задачу в борьбе с боевиками «Исламского государства».

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Пентагон планирует официально объявить о свертывании программы в пятницу после того, как министр обороны Эштон Картер покинет Лондон, где проведет встречу со своим британским коллегой Майклом Фэллоном по вопросу конфликтов в Сирии и Ираке.

Источник в Пентагоне добавил, что, предположительно, гораздо менее масштабный тренировочный центр может появиться в Турции.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.