У Обамы приняли решение закрыть программу по тренировке сирийских ополченцев
Администрация американского президента Барака Обамы приняла решение закрыть программу по тренировке сирийской умеренной оппозиции.
Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, в президентской администрации признали, что программа Пентагона, оцененная в $500 млн, по подготовке и оснащению сирийских повстанцев, не смогла выполнить свою задачу в борьбе с боевиками «Исламского государства».
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Пентагон планирует официально объявить о свертывании программы в пятницу после того, как министр обороны Эштон Картер покинет Лондон, где проведет встречу со своим британским коллегой Майклом Фэллоном по вопросу конфликтов в Сирии и Ираке.
Источник в Пентагоне добавил, что, предположительно, гораздо менее масштабный тренировочный центр может появиться в Турции.
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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.