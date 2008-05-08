Израиль празднует свою 60-ю годовщину

Израиль празднует 60-ю годовщину своего создания.

Торжества начались в среду вечером в Иерусалиме с поднятия флага на горе Герцль. По всей стране ночное небо было расцвечено фейерверками, тысячи людей отправились на праздничные концерты, которые проводятся на открытом воздухе, сообщает радио «Свобода».

Из-за опасения терактов в стране ужесточены меры безопасности.

Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года - за день до истечения британского мандата на управление Палестиной. В Израиле этот день отмечают по еврейскому календарю.