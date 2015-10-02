Перед Елисейским дворцом в ожидании встречи "четверки" перекрыли движение

В Париже у Елисейского дворца городские власти остановили движение машин и выставили дополнительные патрули полиции. Об этом сообщает "112 Украина".

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"Меры безопасности уже усилены, то есть, где-то в радиусе 100 м от Елисейского дворца уже перекрыто движение, очень много полиции на улицах, регулируют движение, в другую сторону отправляют машины, Елисейский дворец готовится встречать глав государств", - говорится в сообщении.

Корреспондент добавил, что сегодня делегаты будут обсуждать, насколько в данный момент выполнены Минские договоренности: "Согласно одному из французских дипломатических источников, речь на сегодняшний день будет идти в первую очередь не о том, чтобы пересматривать минские договоренности или вносить в них какие-то коррективы, а в том, чтобы посмотреть, в каком объеме на данный момент они выполняются и что возможно сделать до конца года... Один из французских дипломатов также уточнил, что сирийский конфликт будет иметь прямое влияние на сегодняшние результаты переговоров".

Как сообщалось, сегодня начнутся переговоры глав Франции, Германии, Украины и РФ. Петр Порошенко уже отбыл в Париж.