В ожидании "нормандского рандеву"

С предложением провести в Париже встречу «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе на высшем уровне выступил 7 сентября президент Франции Франсуа Олланд. Несмотря на то, что 29 сентября в Минске было подписано соглашение об отводе орудий калибром менее 100 мм, и вопрос отвода тяжелого вооружения, и ультимативные заявления представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» о проведении на неподконтрольных Украине территориях выборов 18 октября и 1 ноября, соответственно, не исчезли с повестки дня.

Так, пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко хоть и назвал соглашение об отводе 100-мм орудий «дипломатической победой», уточнил, то боевики продолжают удерживать на переднем крае значительные силы и тяжелое вооружение, что противоречит Минским договоренностям. К тому же, по словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Садика, отвод вооружения планируется проводить в два этапа, но только после полного прекращения огня.

Что же касается очередных псевдовыборов, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны Романа Бессмертного, украинская сторона категорически не соглашается ни на какие ультиматумы боевиков.

Переговорные позиции Украины

Накануне встречи «нормандской четверки» в Париже, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев очертил основные цели Украины на предстоящих переговорах. В частности, лидеры четырех стран обсудят вопрос модальности проведения выборов на Донбассе, однако Украина намерена поднять вопрос отмены Россией псевдовыборов без условий. «Для нас чрезвычайно важным будет вопрос отмены российской стороной проведения фэйковых выборов на Донбассе 18 октября и 1 ноября. В этом вопросе есть единая позиция Украины, Германии и Франции», - заявил Елисеев.

Кроме того, важным, по его словам, является обсуждение ряда вопросов, связанных с доступом международных гуманитарных организаций на Донбасс, «на отдельные, оккупированные, территории», социально-экономическая ситуация в регионе и вызовы в сфере безопасности, в том числе, в контексте достигнутого соглашения об отводе вооружений калибром менее 100 мм.

«Наша цель была, есть и остается (…) – во-первых, сделать так, чтобы Минские договоренности выполнялись российской стороной и российскими боевиками полностью и без каких-либо условий. Во-вторых, для нас важно обеспечить полное и стабильное прекращение огня на Донбассе», - заявил Елисеев.

«Не хотел бы забегать наперед относительно конкретных результатов. Думаю, ближайшие дни покажут, чего мы можем достичь. Мало одного нашего желания, нужна также поддержка наших партнеров. Конечно, мы посмотрим, с какими позициями приедет в Париж российская делегация», - добавил он.

Что касается рассмотрения так называемого «плана Пьера Мореля» о проведении выборов на Донбассе без вывода российских военных и вооружения, замглавы АП отметил, что «у нас на сегодняшний день есть один план - это план Порошенко, на основе которого рассматриваются все договоренности… над этим планом мы будем работать».

«Что касается инициатив других модераторов, вы знаете, что Морель является модератором политической подгруппы, есть модераторы в группе социально-экономических, гуманитарных вопросов, вопросов безопасности, они также представляют определенные свои предложения, потому что это их роль модераторов. То есть, модерировать, инициировать, провоцировать дискуссии для того, чтобы найти истину, какой-то компромисс», - отметил Елисеев и посоветовал не вырывать из контекста документы, которые обсуждаются, и не переоценивать то, что делается модераторами.

«Отличный» план

Впрочем, недавно издание Deutsche Welle со ссылкой на дипломатические источники во Франции сообщало, что основу «плана Мореля», предусматривающего принятие специального закона по выборам в оккупированном Донбассе, разработали помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин. Завершил разработку документа координатор политической подгруппы контактной группы по Донбассу Пьер Морель. «Когда же пакет предложений был предварительно согласован, президент Франции Франсуа Олланд предложил организовать встречу лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в октябре и допустил отмену санкций против РФ, в случае прогресса в мирном урегулировании», - пишет Немецкая волна.

Суть компромисса по выборам в «плане Мореля» заключается в том, чтобы выборы в Донбассе де-юре проходили по украинскому законодательству, но непризнанные ДНР и ЛНР получили возможность провести их по собственным правилам.

Любопытно, что, по информации из МИД Германии, в Берлине «план Мореля» готовы рассматривать в качестве основы дальнейшего урегулирования кризиса в Донбассе. В ведомстве напомнили, что эта позиция зафиксирована и в заявлении министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по итогам переговоров глав МИД «нормандской четверки» в Берлине 12 сентября. «Опираться на идеи Мореля» уже на следующий день – 13 сентября - предложил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В то же время, в МИД Франции отметили, что приветствуют усилия Мореля по выработке компромисса, но заявили, что обеспокоены планами пророссийских террористов провести свои выборы.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко 20 сентября заявил, что расценивает план координатора рабочей группы по политическим вопросам трехсторонней рабочей группы Пьера Мореля по проведению выборов в Донбассе, как личное мнение. Украина же, по словам Порошенко, будет делать все возможное, чтобы не допустить проведения фейковых выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Такую позицию руководитель аналитического центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев объясняет тем, что имплементация «плана Мореля» для Украины будет означать политическую капитуляцию. «Как мне представляется, «план Мореля» для Украины не будет компромиссом, это, по сути, будет означать политическую капитуляцию. Насколько я понимаю, на сегодня речь не идет об имплементации этого плана. Во всяком случае, официальные лица категорически от него отказываются, ссылаясь на то, что это - частное мнение, с учетом близости господина Мореля к российским интересам. Конечно, нам его могут попытаться навязать, но его реализация маловероятна, поскольку этот план вызвал бы в Украине острейший внутриполитический кризис с труднопрогнозируемыми последствиями», - убежден он.

По его словам, все компромиссы имеют определенную черту, границу. А «план Мореля» пока выходит за рамки компромиссов с точки зрения украинских интересов.

В свою очередь, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что согласие на проведение выборов в соответствии с «планом Мореля» будет подыгрыванием Путину в достижении его целей. «План Мореля» - это лишь одно из предложений или попыток достичь какого-то компромисса. И я не считаю, что это нужно как-то подробно обсуждать. Вопрос выборов очень комфортен для наших западных партнеров. И этого, прежде всего, добивается Россия, потому что это путь к легитимизации московских марионеток, которые сейчас руководят в «ЛНР» и «ДНР», - отмечает он.

При этом, по его мнению, если согласиться на проведение выборов или по схеме Мореля или по любой другой без выполнения других, действительно важных, пунктов (вывод иностранных войск, вооружений, передача контроля над границей Украины или хотя бы, на первом этапе, обеспечение международного контроля за границей), станет подыгрыванием Путину в достижении его целей.

Это мнение разделяет и дипломат, глава правления «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко. По его словам, пока на подконтрольной боевикам территории не будет украинской правоохранительной системы, правосудия, пока Украина не будет контролировать границу, никакие выборы в рамках украинского законодательств там состоятся не могут. «Что касается «плана Мореля», вопрос не в том, что может стать компромиссом, а в том, реалистично ли это и есть ли какой-то смысл говорить о выборах на территории, которую ты не контролируешь. Закон - это не только письменные нормы, согласованные с кем-то, закон - это институты, которые помогают его реализовать и защищают его», - подчеркнул эксперт.

«Выборы» раздора

В этой связи, ожидания от предстоящей встречи «нормандской четверки» могут быть несколько завышенными. Так, по словам директора Центра политических исследований «Пента», политолога Владимира Фесенко, никакого прорыва от встречи в Париже ожидать не стоит: ключевая проблема в поиске компромисса – фейковые местные выборы на Донбассе, которые собираются проводить сепаратисты – не пропадут из повестки дня. «Украина, посредники по нормандскому формату Германия и Франция, практически все мировое сообщество, не будут признавать эти выборы, это уже понятно. Однако в Берлине и Париже, насколько мне известно из дипломатических источников, наивно надеются, что Путин и сепаратисты откажутся от этих фейковых выборов. Они думают, что убедят Путина, что он даст совет не проводить выборы и сепаратисты от «выборов» откажутся. А это, в свою очередь, даст возможность реализовать Минские договоренности, в том числе, по местным выборам», - рассказал он.

Тем не менее, по словам политолога, ни Путин, ни сепаратисты не будут отказываться от этих «выборов», поскольку это может быть воспринято проявлением слабости. «Это не стиль Путина. Он никого «не сливает» и никого «не бросает», он не будет менять Сирию на Украину или наоборот, он хочет остаться и на Донбассе, и в Сирии. А отказываться от уже заявленных «выборов» Путин не будет, потому что тогда, по его убеждению, это будет выглядеть слабостью», - убежден эксперт.

В этой связи, по его мнению, несмотря на то, что от самих переговоров никто не будет отказываться, никто не в силах вывести их из этого тупика.

С Фесенко не соглашается российский политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковский, который считает, что псевдовыборы в «ДНР» и «ЛНР» были назначены исключительно для того, чтоб Путин их потом отменил, показав себя мировому сообществу в качестве «миротворца» и блюстителя Минских соглашений. «Путин как «миротворец», как «конструктивный», «компромиссный» политик организует отказ «ДНР» и «ЛНР» от «выборов» 18 октября и 1 ноября. Я даже подозреваю, что эти «выборы» вообще никому не нужны, и задуманы для того, чтобы «мудрый» и «добрый» Путин их отменил», - отмечает он.

При этом, по словам эксперта, тот факт, что Путин, мол, пошел навстречу в реализации Минских соглашений и урезонил сепаратистов, окажет огромное давление на Меркель и Олланда в том смысле, чтобы уже они «требовали от Киева принять Лугандонию в украинское политическое поле». «Поэтому угроза мягкой сдачи Украины сохраняется», - допускает Пионтковский.

Бег на месте

Собственно, в Париже лидеры четырех стран могут договориться, в первую очередь, о сохранении перемирия. «Это в интересах всех сторон. Чтобы нынешняя ситуация пусть шаткого, пусть относительного, но перемирия, сохранялась, чтобы не стреляли», - считает Владимир Фесенко.

Что же касается позиции по выборам на Донбассе, по его словам, каждая из сторон будет стоять на своем. «Украина, Германия и Франция будут критически оценивать эти «выборы», скажут, что они нарушают Минские договоренности. Россия будет иметь особое мнение, что это право сепаратистов… В этом смысле будут разногласия, однако, скорее, все стороны согласятся, что надо продолжить переговоры по реализации Минских договоренностей», - отмечает он.

Таким образом, переговоры о проведении совместных местных выборов, которые смогут дать шанс на реинтеграцию этих территорий, в перспективе продолжатся.

В то же время, по мнению политолога, вряд ли стоит ожидать достижения компромисса по «плану Мореля». «Ситуация с местными «выборами» на Донбассе перечеркивает сейчас и на ближайшую перспективу какие-то договоренности по «плану Мореля». Стороны будут ждать, проведут или не проведут эти «выборы». Украина, безусловно, не будет соглашаться на любые компромиссы с сепаратистами», - уверен он.

Помимо этого, Украину не устраивают ультиматумы «ДНР» и «ЛНР» относительно введения в действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе и амнистии.

В свою очередь, дипломат Богдан Яременко считает, что главная задача украинской дипломатии на переговорах в Париже состоит в том, чтобы не допустить поражения в виде навязывания Украине очень невыгодных подходов по проведению выборов на Донбассе. «Какие-то идеи, конечно, будут обсуждаться, будет констатировано и снижение напряжения, и отсутствие прогресса и понимания, как двигаться дальше в политическом урегулировании, но у меня есть некоторые сомнения относительно того, что могут быть найдены ответы на вопросы, которые еще не решены», - отметил он.

Минский тупик

В этой связи, по словам политтехнолога Андрея Золотарева, основной задачей встречи в Париже буде попытка реанимировать Минские соглашения, для выполнения которых осталось не так много времени. «Проведение боевиками «выборов» будет означать если не конец минского процесса, то, по крайней мере, Минские соглашения окажутся под очень большим вопросом. Я прогнозирую, что примерно в декабре будет наиболее кризисный момент, когда встанет вопрос ребром: либо продлевать Минск-2, либо речь нужно буде вести о Минске-3, в той или иной форме», - уверен он.

В свою очередь, Алексей Мельник считает, что минский процесс был бесперспективен с самого начала, поскольку Россия в нем не участвует в качестве стороны конфликта, а выступает лишь с позиции посредника, что абсолютно не соответствует ее фактической роли в этом конфликте. Поэтому, по его словам, встреча 2 октября не приведет к каким-либо результатам. «Ключевой вопрос - заставить Россию отвечать за свои действия как стороны конфликта, - считает он. - Тогда можно говорить о каких-то перспективах этих переговоров».

Эксперт отмечает, что прекращение огня на Донбассе является одной из уловок Путина, чтобы усилить свои переговорные позиции как перед Генассамблеей ООН, так и перед переговорами 2 октября в Париже. «Далее Россия будет пытаться проводить свою линию, чтобы посадить Украину за один стол переговоров с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР». И нашим европейским партнерам, к сожалению, гораздо комфортнее разговаривать о местных выборах и изменениях в Конституции Украины. Но это - второстепенные вопросы, которые не имеют прямого отношения к урегулированию конфликта», - убежден он.

Что дальше?

По мнению Мельника, установившееся перемирие на Донбассе никак не связано с выполнением Минских договоренностей. «То есть, это просто решение президента Путина, поскольку нет иных причин, почему наступило это перемирие. Так же Путин может изменить свое мнение. Если ему покажется невыгодным перемирие, он снова откроет «военторг» и начнет применять свой чрезвычайно эффективный инструмент - эскалацию агрессии, запугивание западных партнеров и оказывание давления на официальный Киев», - считает эксперт.

В свою очередь, Владимир Фесенко отмечает высокую вероятность замораживания конфликта на Донбассе, поскольку все заинтересованы в прекращении огня, но, в то же время, никто не хочет уступать свои позиции и искать компромисс для реализации Минских договоренностей: «Речь идет о прекращении активных боевых действий в зоне конфликта, но сохранении нынешнего статус-кво. То есть, Донбасс будет разделен на неопределенное время, и никто не сможет сказать, как долго это продлиться».

С таким мнением соглашается и Богдан Яременко, по словам которого Украины даже выгодно заморозить конфликт на Донбассе вне рамок территории Украины, «то есть, в известной степени отгородившись от террористов».

В то же время, по его словам, полностью исключать возможность всплесков военной активности в зоне конфликта не стоит: «задачи российской дипломатии и российской вооруженной агрессии не выполнены, поэтому возможность военной эскалации сохраняется».

Константин Гончаров