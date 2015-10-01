В Минобороны РФ рассказали, сколько российская авиация разбомбила объектов в Сирии

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

«В дневное время совершено свыше 20 вылетов по восьми объектам ИГИЛ. В них принимали участие самолеты Су-24, Су-24М и Су-25, прошедшие глубокую модернизацию… Ночью нанесены удары по еще четырем объектам ИГИЛ», - сказал он.

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По его словам, в результате ударов уничтожены склады и мини-заводы по изготовлению снарядов и бомб в районе Эр-Рафана, склад боеприпасов в районе Идлиб, а также командный пункт боевиков в районе города Хама.

Конашенков особо подчеркнул, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры, тем более по зданиям, где могли или находились мирные жители, не наносилось. Чтобы исключить жертвы мирных граждан, авиаудары проводились после тщательной разведки.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября, Совет федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.

Напомним, 30 сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии, однако не по исламистам, а по оппозиционерам. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против "Исламского государства".