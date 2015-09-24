В Колумбии правительство и повстанцы договорились подписать соглашение о завершении 50-летней войны

Это произошло на исторической встрече в Гаване 23 сентября, организованной президентом Кубы Раулем Кастро, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

По словам Сантоса, мирное соглашение, которое положит конец многолетнему конфликту, должно быть подписано в течение полугода.

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Он добавил, что повстанцы готовы сложить оружие в течение двух месяцев после подписания соглашения, которое может произойти 23 марта 2016 года.

Глава повстанцев подчеркнул, что представители FARC готовы ускорить процесс и подписать соглашение раньше намеченного срока.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри поприветствовал соглашение между правительством Колумбии и представителями леворадикальной группировки подписать мирный договор в течение полугода.

«Объявления, сделанные в Гаване, представляют собой исторический прогресс в достижении финального соглашения об окончании 50-летнего вооруженного конфликта. Мир как никогда раньше близок для граждан Колумбии и миллионов жертв конфликта», - отметил Керри в коммюнике.

Он подчеркнул, что США надеются о заключении окончательного мирного соглашения о прекращении «этой ужасной войны».

Керри выразил признательность правительству Колумбии, папе Римскому Франциску, а также Норвегии и Кубе, которые выступают гарантами мирного процесса.

Конфликт между правительством и повстанцами, который начался в 1964 году, унес жизни 220 тыс. человек и привел к переселению миллионов.