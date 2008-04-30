ООН и Всемирный банк считают продовольственный кризис беспрецедентным

Агентства ООН и Всемирный банк (ВБ) создадут совместную рабочую группу для борьбы с беспрецедентным ростом цен на продовольствие.

Как пишет интернет-издание Gazeta.ru, об этом стало известно после встречи глав агентств организации в Берне.

В ООН считают, что рост цен на основные продукты питания вылился в «беспрецедентный по своим масштабам глобальный вызов», который затронул «самые уязвимые» слои населения планеты - городскую нищету.