В Казахстане во время учений затонули 4 БТРа: погибли солдаты-срочники

Как сообщает сайт Минобороны Казахстана, по предварительной информации, погибли 4 солдата срочной службы.

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"18 сентября в Актау при проведении 2 этапа учений "Центр-2015" "Ведение операции группировками войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении" при исполнении эпизода "высадка морского десанта и блокирование плацдарма" в море вышли 6 единиц БТР - 80 и 52 военнослужащих. Преодолев около 150 метров по морю из-за сильного порыва ветра и высокую волну утонули 4 единицы БТР-80. По предварительным данным, погибли 4 военнослужащих срочной службы", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, две единицы техники вышли своим ходом на берег.

Началось досудебное расследование по ст.453 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия".