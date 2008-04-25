По данным России, Грузия может начать военные действия в течение месяца
20:37, 25 апреля 2008Мир
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Об этом сообщил представитель МИД
Москва может отреагировать военными методами, если Грузия начнет военные действия в Абхазии и Северной Осетии.
Как передает радио «Свобода», об этом заявил специальный представитель Министерства иностранных дел России Валерий КЕНЯЙКИН.
По словам российского дипломата, не исключено, что Грузия может начать военную операцию в Абхазии в ближайшее время - до 21 мая. В случае такого развития событий Россия будет защищать своих соотечественников в непризнанных республиках всеми имеющимися возможностями, - сказал представитель МИД России.
Реакции грузинской стороны пока не последовало.
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