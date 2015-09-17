Лукашенко может собирать чемоданы: ЕС намерен разрешить президенту Беларуси путешествовать по Европе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Евросоюз, вероятно, приостановит некоторые санкции против Беларуси, включая запрет на поездки для президента Александра Лукашенко после того, как в Беларуси были освобождены политические заключенные», - заявили собеседники агентства.

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Речь идет о возможности приостановки запрета на выдачу виз и замораживание активов, введенных в отношении почти 200 человек в связи с нарушением прав, в том числе после выборов 2004 года, результаты которых были оспорены, уточняет агентство.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа стало известно о решении президента Беларуси Александра Лукашенко помиловать и освободить из заключения нескольких оппозиционеров: Николая Дедка, Игоря Олиневича, Николая Статкевича, Евгения Васьковича, Артема Прокопенко, Юрия Рубцова. Освобождение оппозиционеров последовало за диалогом Беларуси и ЕС по вопросу прав человека.