Глава немецкого ведомства по делам беженцев подал в отставку

Как сообщает информагентство dpa со ссылкой на министерство внутренних дел Германии Манфред Шмидт попросил уволить его с должности по "личным причинам". Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер уже удовлетворил эту просьбу, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Кто станет преемником Манфреда Шмидта на посту главы миграционного ведомства, пока неизвестно. Он занимал эту должность с декабря 2010 года.

Прошлой осенью он стал объектом критики за то, что не смог быстро расширить возможности своего ведомства. Позже ведомство поддавалось критике за промедление с принятием решений в отношении мигрантов. На данный момент в ведомстве рассматривается более 250 тыс. ходатайств мигрантов о предоставлении убежища.