В Германии 4 тысячи военных готовы реагировать в случае проблем при наплыве мигрантов

Германия держит в режиме ожидания 4 тыс. военных на случай, если в выходные понадобится помощь при наплыве мигрантов.

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен, сообщает Европейская правда со ссылкой на Agence France Press.

По ее словам, военные смогут "прийти на помощь в экстренных случаях". Кроме того, при необходимости можно привлечь и большее количество солдат.

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При этом, военные будут демонстрировать "максимум доброй воли" в отношении беженцев.

Напомним, ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия в течение следующих двух дней ожидает до 40 тысяч беженцев.

Как сообщалось, с начала года (включительно с первыми восьми днями сентября) Германия зарегистрировала 450 тыс. беженцев.