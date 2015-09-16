Песков призвал пранкеров извиниться перед Элтоном Джоном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал пранкеров, позвонивших певцу Элтону Джону от имени президента Владимира Путина, извиниться перед артистом
«Я, на самом деле, порекомендовал бы принести извинения Элтону Джону. Он достаточно уважаемый и любимый у нас исполнитель», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, доволен ли он извинениями, которые принес пресс-секретарю известный телефонный шутник Андрей Столяров, известный как Лексус, сообщает РБК.
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Элтон Джон сообщил о телефонном звонке Путина 15 сентября в своем Instagram. «Спасибо президенту Владимиру Путину за то, что смог найти время и переговорить со мной по телефону сегодня», — написал Элтон Джон. Он также выразил надежду, что сможет лично встретиться с Путиным, чтобы обсудить положение ЛГБТ-сообщества в России.
В тот же день Кремль опроверг телефонный разговор с Элтоном Джоном. Тогда Песков отметил, что «президент всегда был и остается открытым для обсуждения любых человеческих проблем, любых вопросов», а также сказал, что не сомневается, что Путин «будет готов встретиться в том числе и с Элтоном Джоном, для того чтобы дать ответы на все вопросы, которые он сможет поставить». Песков уточнил, что пока никаких «сигналов» о желании Элтона Джона встретиться с российским президентом Кремль не получал.
16 сентября в интервью «Комсомольской правде» телефонный шутник Владимир Краснов заявил, что он и другой пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, позвонили Элтону Джону, при этом Столяров говорил от имени Пескова, а Краснов — от имени Путина. Пранкер отметил, что Элтон Джон «без промедления поверил в реальность разговора с теми людьми, которыми мы представлялись». Краснов также заявил о существовании аудиозаписи разговора, которая будет прокручена в эфире одной из передач на «Первом канале» в среду вечером.
Столяров в эфире «Русской службы новостей» заявил, что хотел бы извиниться перед Песковым. «Другую фигуру я не подобрал к этому разговору, это, наверное, не совсем протокольно с моей стороны, но вот решил именно от пресс-секретаря позвонить», — рассказал Столяров.