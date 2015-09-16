Песков призвал пранкеров извиниться перед Элтоном Джоном

«Я, на самом деле, порекомендовал бы принести извинения Элтону Джону. Он достаточно уважаемый и любимый у нас исполнитель», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, доволен ли он извинениями, которые принес пресс-секретарю известный телефонный шутник Андрей Столяров, известный как Лексус, сообщает РБК.

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Элтон Джон сообщил о телефонном звонке Путина 15 сентября в своем Instagram. «Спасибо президенту Владимиру Путину за то, что смог найти время и переговорить со мной по телефону сегодня», — написал Элтон Джон. Он также выразил надежду, что сможет лично встретиться с Путиным, чтобы обсудить положение ЛГБТ-сообщества в России.

В тот же день Кремль опроверг телефонный разговор с Элтоном Джоном. Тогда Песков отметил, что «президент всегда был и остается открытым для обсуждения любых человеческих проблем, любых вопросов», а также сказал, что не сомневается, что Путин «будет готов встретиться в том числе и с Элтоном Джоном, для того чтобы дать ответы на все вопросы, которые он сможет поставить». Песков уточнил, что пока никаких «сигналов» о желании Элтона Джона встретиться с российским президентом Кремль не получал.

16 сентября в интервью «Комсомольской правде» телефонный шутник Владимир Краснов заявил, что он и другой пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, позвонили Элтону Джону, при этом Столяров говорил от имени Пескова, а Краснов — от имени Путина. Пранкер отметил, что Элтон Джон «без промедления поверил в реальность разговора с теми людьми, которыми мы представлялись». Краснов также заявил о существовании аудиозаписи разговора, которая будет прокручена в эфире одной из передач на «Первом канале» в среду вечером.

Столяров в эфире «Русской службы новостей» заявил, что хотел бы извиниться перед Песковым. «Другую фигуру я не подобрал к этому разговору, это, наверное, не совсем протокольно с моей стороны, но вот решил именно от пресс-секретаря позвонить», — рассказал Столяров.



